Il 4 febbraio il monitoraggio della facciata di Palazzo Vecchio

Firenze, 2 febbraio 2025 – Tra i lavori che scattano in settimana a Firenze è da segnalare le modifiche alla viabilità in via dei Leoni. Questo perché ci sarà un monitoraggio, il 4 febbraio, della facciata di Palazzo Vecchio, con una piattaforma aerea. Come si legge in una nota del Comune dalle 10 alle 17 sarà interrotta la circolazione da Borgo dei Greci a via Vinegia mentre nel tratto via Vinegia-via dei Neri sarà istituito un divieto di transito. Per la viabilità alternativa sarà invertito il senso di marcia sulla direttrice via dei Castellani-piazza del Grano verso via dei Neri. Modifiche anche in via della Pietra. Per un nuovo allaccio alla rete idrico da mercoledì 5 a venerdì 7 febbraio scatterà la chiusura del tratto via Incontri-via di Santa Marta. Viabilità alternativa per i veicoli provenienti da via Incontri e diretti in via della Pietra: via Incontri-via Ernesto Rossi-via di Santa Marta-via della Pietra.