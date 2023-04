Il 25 aprile tra cerimonie e visite

Tante le iniziative per celebrare il 25 aprile a Calenzano promosse del Comune, in collaborazione con Anpi. Il via sarà alle 8,30 con la partenza dal municipio per la commemorazione ai cippi. Alle 10 in piazza Vittorio Veneto la commemorazione al monumento ai caduti. Il clou sarà rappresentato dalla cerimonia istituzionale a Valibona teatro della prima battaglia della Resistenza in Toscana. Per raggiungere il Memoriale sono in programma escursioni a cura del Comitato promotore "Pace in Calvana" con partenza alle 8 dalla chiesa di San Luca Evangelista a La Querce e dalla Casa del Popolo di Calenzano, alle 8.30 dal circolo Arci "Brunetto Pieralli" di Carraia, alle 9 dal Tiro al piattello a Le Croci di Calenzano. Alle 12 è fissata invece la commemorazione e gli interventi delle Istituzioni al cippo dei caduti. Per la giornata sarà aperto il Memoriale di Valibona, a cura dell’associazione I Birboni.