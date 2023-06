Iis Alberti-Dante Sale la protesta

È un lungo cahiers de doléances quello presentato da sindacati, docenti, alunni e genitori che ieri hanno partecipato al presidio "contro la cattiva gestione" dell’Iis Alberti-Dante. Alla manifestazione, organizzata davanti al liceo Dante da Flc Cgil, Cisl Scuola, Snals, Gilda, un’ottantina di persone. I sindacati denunciano "disorganizzazione, mancata trasparenza, relazioni sindacali ai minimi termini, difficoltà logistiche derivanti da una scuola divisa in cinque plessi". "Il contratto integrativo non è stato ancora firmato e i docenti non sanno nulla riguardo alla loro retribuzione per gli incarichi aggiuntivi di questo anno - accusa Claudio Gaudio della Cisl -. Il documento di valutazione dei rischi risale al pre-Covid, quando i plessi erano tre". "L’Usr deve intervenire. Non è possibile che gli insegnanti abbiano le comunicazioni all’ultimo minuto", rincara la dose Emanuele Rossi della Cgil. "La scuola è molto sporca - accusano i ragazzi -. E con la grandinata si sono allagati il piano terra ed il seminterrato". E docenti e genitori del gruppo ‘La scuola al centro’: "La Città metropolitana trovi spazi adeguati per questo liceo nel cuore di Firenze". "Il sindacato ha cavalcato la ricerca della sede in centro per montare una protesta strumentale - si difende la dirigente, Rita Urciuoli -. Il problema c’è e la presidenza se ne sta occupando. Docenti ed i genitori non volevano la sede in via Chiantigiana. Spero ci possano assegnare dei locali più raggiungibili! Quanto all’assemblea di fine maggio, c’erano sì e no una trentina di persone, molte delle quali mi hanno scritto per discostarsi da questa protesta. Soffriamo la mancanza di Ata, ma l’Usr non ha più personale.

Elettra Gullè