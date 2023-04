Ignesti tuona "Fondi Pnrr criteri sbagliati"

Il sindaco di Scarperia e San Piero Federico Ignesti sul Pnrr non le manda a dire. E per lui, il problema vero non è la questione dello stadio Franchi, ma i criteri fissati dal precedente governo, presieduto da Draghi, per l’accesso ai finanziamenti europei. Scarperia e San Piero è uno di quei comuni, non pochi nell’area fiorentina – circa la metà – rimasti esclusi. "Si è valutato - nota Ignesti (nella foto) - non il merito dei progetti, ma si è fissata una soglia con gli indici Ivsm - Indici di vulnerabilità sociale e materiale. Indici peraltro anacronistici e che a priori ti escludevano dalle linee di finanziamento se non rientravi nel valore mediano, senza premiare la bontà dei progetti presentati. Questa scelta, personalmente, l’ho denunciata più di un anno fa, insieme ad altri colleghi. Ringrazio Caterina Biti e Dario Parrini che da Senatori nella scorsa legislatura presentarono un emendamento per non rendere tali indici così determinanti. Purtroppo furono respinti". Il ragionamento di Ignesti è semplice: questi vincoli hanno causa disuguaglianze. Si è privilegiato un quartiere di Firenze, Campo di Marte considerato in base all’Ivsm "più bisognoso perché più degradato e carente di servizi rispetto a ognuno dei venti Comuni esclusi, che fossero montani o distanti dal centro urbano principale. I quali necessitavano invece proprio dei fondi del PNRR per colmare le disuguaglianze di infrastrutture e recuperare le aree fragili, per ridurre lo spopolamento e aumentare i servizi". Ignesti non nasconde infine una preoccupazione: se si togliessero le risorse dello stadio a Firenze si "metterebbe in grossa crisi anche tutti i Comuni legati ai progetti sulla riqualificazione di impianti sportivi che vedrebbero sparire i contributi economici a loro assegnati. Sarebbe davvero l’ennesima beffa per i Comuni".

Paolo Guidotti