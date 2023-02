Ieri l’ultimo saluto a Giampiero Morandi pilastro del Signa 1914

Il Signa 1914 perde un pezzo della propria storia. Si è infatti spento a 89 anni Giampiero Morandi (foto), signese doc, classe 1933, grande appassionato di calcio e soprattutto del suo Signa 1914. Presidente della società dal 2010 al 2017, è stato consigliere e ha gestito per alcuni periodi il bar e la pizzeria dello stadio del Bisenzio. Una passione, la sua, condivisa anche in famiglia: sia il padre che il figlio di Giampiero hanno infatti militato nel Signa 1914. "Era presidente quando sono arrivato – ha commentato l’attuale presidente, Andrea Ballerini – e gli ho chiesto fiducia per ricostruire il Signa 1914: lui ha garantito, mettendoci la faccia e tutte le firme necessarie. Ha dato fiducia a me, Edoardo e Luca. È stato lui a prendersi le responsabilità e firmare i documenti per l’impianto sportivo Puskas. Se oggi il Signa 1914 sta ricreando tutto il settore giovanile e la scuola calcio è merito anche suo. Lo ricorderemo sempre con piacere e dall’alto ci guarderà". I funerali sono stati celebrati ieri alla presenza dei familiari, dei vertici della società e di tanti tifosi.