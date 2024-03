Idy Diene, l’abbraccio di Firenze

Intensa e partecipata cerimonia, ieri pomeriggio sul Ponte Vespucci, per ricordare Idy Diene, il venditore senegalese ucciso il 5 marzo 2018 a colpi di pistola. È quanto si legge in una nota di Palazzo Vecchio, dove si ricorda nuovamente l’episodio. Erano presenti le assessore Sara Funaro e Maria Federica Giuliani, l’Imam Izzedin Elzir, l’ambasciatore del Senegal Papa Abdoulaye Seck, Mamadou Sall, presidente comunità senegalese ed il console onorario del Senegal a Firenze Eraldo Stefani. Al termine della cerimonia una corona di alloro è stata gettata nell’Arno, proprio il 5 marzo 2018 sul ponte Vespucci. Il Comune di Firenze lo ha ricordato anche con un post su Fb: "Quel giorno di marzo, senza che si fossero ancora sopiti i tragici eventi di piazza Dalmazia del 2011 e che già avevano profondamente scosso la comunità senegalese, Firenze ha rivissuto un nuovo episodio di ordinaria follia in occasione dello sconcertante omicidio di Idy Diene". E ancora: "Ferite come queste resteranno aperte - si legge - almeno finché la nostra società non maturerà quel tanto da non farle succedere più, allora permarranno solo come un imprescindibile monito. Oggi, a sei anni da quel triste giorno, vogliamo ricordare Idy e tutte quelle morti che non hanno un senso e che non ci danno pace".