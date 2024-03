Idra: "Richieste cadute nel vuoto"

Dopo l’incontro tra Reti ferroviarie italiane e Comune di Firenze con i cittadini di martedì sera, Idra, storica associazione fiorentina apertamente anti Tav, ha polemizzato sulla Talpa, il cantiere e la gestione dell’evento. "Qualcuno ha riproposto quel che anche Idra aveva sommessamente quanto vanamente suggerito a luglio a Rfi – scrive in una nota –: ai fini di un più credibile funzionamento del cosiddetto Infopoint, converrebbe attivare quanto meno un numero di telefono dal lunedì al venerdì, in orario di ufficio, a beneficio di coloro che non hanno dimestichezza con le mail. Come gli altri spunti offerti dall’associazione alla società committente, anche l’indicazione di una contatto telefonico è finita in cavalleria".

Mentre sull’appuntamento tenuto con i residenti tuona: "La la sapiente regia della serata – si legge ancora – non ha permesso alla cittadinanza attiva sul tema Alta Velocità ferroviaria sin da prima dell’inaugurazione del primo cantiere appenninico a Vaglia (correva il luglio 1996) di prendere la parola". E ancora: "Come volevasi dimostrare: un racconto sempre meno credibile, un ascolto sempre più deludente", conclude la nota.