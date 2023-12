Identità di genere e bambini. Rimossi i manifesti Provita: "Il Pd censura le idee"

Il centrodestra, in modo compatto, chiede le dimissioni dell’assessora a diritti e pari opportunità di Palazzo Vecchio Benedetta Albanese. Il casus belli è legato ad un cartellone pubblicitario affisso da Pro Vita & Famiglia in città per denunciare l’ingresso di teorie gender nelle scuole. Il cartellone era apparso a Firenze con scritto ‘Basta confondere l’identità sessuale dei bambini nelle scuole. Stop gender e carriera alias’. Poi è stato rimosso dalla partecipata comunale Sas Servizi alla Strada. È stato il consigliere di Fdi Jacopo Cellai a chiedere spiegazioni in consiglio comunale. "I manifesti sono stati rimossi per volontà dell’assessora Albanese, una cosa che non ricordo in 20 anni di consiglio comunale – afferma Cellai -. Sono senza parole. Se questo manifesto discrimina, è finita allora la democrazia. Quello che è successo è la negazione della democrazia. Albanese si dimetta". "Non si può mettere il bavaglio a chi la pensa in modo diverso dalla sinistra che governa questa città", è il commento del capogruppo della Lega Federico Bussolin. Ubaldo Bocci, capogruppo di Centro, ritiene "assai grave che l’assessore Albanese abbia dato ordine di coprire i manifesti firmati Pro Vita che esprimevano il pensiero di molti, moltissimi cittadini sulla cosiddetta teoria gender e il suo ingresso nelle scuole". Rientrato dall’America, anche il capogruppo di Fi Mario Razzanelli non ha perso tempo chiedendo che Albanese lasci l’incarico all’interno della giunta. E la bufera arriva a Roma tanto che il senatore Fdi Paolo Marcheschi dice che "nel Pd professano democrazia e tolleranza ma poi attuano censure".

In aula l’assessore Giovanni Bettarini (Albanese era impegnata al Cosp) ha affermato che il manifesto "ha violato l’articolo 23 comma 4bis del codice della strada che introduce il divieto su strade e veicoli di qualsiasi forma di pubblicità il cui contenuto proponga messaggi sessisti, violenti o stereotipi di genere offensivi o messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso o dell’appartenenza etnica". Condanna da parte del Pd – con Nicola Armentano, Letizia Perini e Alessandra Innocenti - alle dichiarazioni del centrodestra: "Come amministrazione non abbiamo esitato a richiedere l’applicazione del nostro regolamento e della legge. È un momento drammatico, nel quale la mancanza di consapevolezza e di rispetto delle diversità provoca drammi ogni giorno".

Niccolò Gramigni