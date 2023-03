Idee e proposte Festival ’Estate’ tutti in pista

Si avvia la ‘macchina’ per la realizzazione delle iniziative estive che, sul territorio calenzanese, di solito proseguono per oltre tre mesi. Per raccogliere progetti e proposte per l’edizione 2023 del Festival "Calenzano Estate" l’amministrazione comunale ha appena lanciato un’indagine conoscitiva e, fino al prossimo 15 maggio alle ore 13, cittadini privati e associazioni potranno presentare al Comune di Calenzano idee e proposte mirate alla promozione della cultura, dello spettacolo e delle arti visive in genere (arte, musica, teatro, ecc) e rivolte ad un target di adulti e bambini. Le iniziative, che potranno essere di diverso ordine, si svolgeranno in vari luoghi del territorio di Calenzano, compresi il giardino del Castello nel suggestivo borgo medievale che negli ultimi anni ha ospitato la maggior parte di eventi, tra l’altro spettacoli teatrali e musicali, ed è la sede anche del Festival Lunaria e le piazze cittadine.