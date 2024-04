Idea di Funaro per l’Arno: "Un’isola galleggiante con musica e incontri". Ma è già scontro politico

Dopo settimane di polemiche la candidata del Pd Sara Funaro prova a spostare l’attenzione mediatica sui temi. E propone un’idea, con l’obiettivo di valorizzare e rendere ancora più viva la pescaia di Santa Rosa.

Si tratta di un’isola galleggiante in Arno a forma di arnia che si svilupperà tra la pescaia di Santa Rosa e il Ponte Vespucci e che sarà collegata con due passerelle alla sponda sinistra del fiume.

La struttura, è stato spiegato, verrà realizzata ispirandosi alle arnie con moduli prefabbricati facilmente combinabili e smontabili in modo da poter intervenire tempestivamente per essere rimossi in caso di ‘allarme piena’. Teatro, spettacoli, musica, performance: ecco cosa potranno fare i fiorentini all’interno dell’isola, nel periodo tra maggio a settembre. Naturalmente se Funaro vincerà le elezioni. Per Funaro l’isola sarà "nuovo luogo dove le persone potranno incontrarsi, un’isola che accoglierà cittadini e turisti per ammirare la città da un altro punto di vista e rendere la riva sinistra ancora più attrattiva. Il progetto ci è stato presentato da un architetto di Milano che ama Firenze e se sarò eletta sindaca lo svilupperemo per renderlo attuabile già dal prossimo anno.

L’isola galleggiante si inserisce nel percorso di rinascita che sta vivendo il cuore dell’Oltrarno, San Frediano, animato da nuovi spazi, come Nana Bianca, casa delle start up che occupa quello che era il Granaio dell’Abbondanza di epoca medicea, e lo storico Torrino di Santa Rosa". La candidata del Pd sottolinea che "il futuro della città passa anche dalla vivibilità e fruibilità del nostro fiume, da riscoprire e rendere appieno parte della nostra vita quotidiana grazie a progetti come questo".

Le critiche politiche non mancano. Francesco Grazzini, coordinatore fiorentino di Iv, ironizza così: "Ecco che dopo due mesi di campagna elettorale arriva la prima proposta, rivoluzionaria, della candidata Funaro: la terrazza galleggiante sulla pescaia di Santa Rosa. Saranno contenti i residenti delle Cascine, delle Piagge, del centro storico e di tutte le zone insicure di Firenze, di sapere che per la coalizione a guida Pd che ha governato negli ultimi 10 anni, la prima emergenza per la città sia costruire un’arnia galleggiante in mezzo all’Arno". "Speriamo – aggiunge sarcastico – che quantomeno costi poco. Non vorranno certo intaccare il tesoretto di 125 milioni che la città di Firenze ha ottenuto con l’ennesimo record multe del 2023".

Per Alessandro Draghi e Jacopo Cellai di Fdi l’idea "è pericolosa e pure rischiosa". "Siamo passati da vari progetti e non si è mai fatto niente. – attaccano i due esponenti del centrodestra – Adesso arriva un architetto di Milano che sarà abituato ai Navigli e ci fa un’isola a forma di arnia sull’Arno. Peccato che l’Arno sia un fiume a carattere torrentizio, per cui questa idea è pericolosa. Il Comune pensi a finire il ponte Vespucci invece di tirar fuori queste proposte". "Non ci inventiamo niente di impossibile ma usiamo gli spazi che abbiamo", è il commento del capogruppo M5s Roberto De Blasi. "Non è questo il modo per valorizzare l’Arno", taglia corto Dmitrij Palagi, candidato di Spc.

A prendere le difese di Funaro e del suo progetto è il consigliere dem Mirco Rufilli: "Quando parliamo del futuro della nostra città non facciamo comicità e i colleghi di Fratelli d’Italia dovrebbero studiare ingegneria prima di parlare".