Idea Cpr a San Donnino Fabbri dice no

Se a San Donnino gli ospiti del centro di accoglienza, situato nell’immobile di proprietà delle Suore Minime del Sacro Cuore di Poggio a Caiano, e gestito dalla cooperativa Il Girasole in convenzione con la prefettura, "saranno a breve" trasferiti per risolvere le problematiche legate alla sicurezza che stanno creando, a Campi potrebbero arrivare altri migranti. "La destra spinge di nuovo per creare un Cpr in Toscana e in particolar modo a Campi. La mia risposta è no, no e ancora no: se sarò eletto sindaco mi opporrò con ogni mezzo. I Cpr sono strutture dove vengono violati i minimi diritti umani e quindi non devono esistere né a Campi né nel resto della Toscana" dichiara Leonardo Fabbri, candidato sindaco del centrosinistra, commentando le indiscrezioni secondo cui Campi potrebbe essere scelta come sede del Cpr toscano. "L’idea di fare il Cpr nell’area ex Hangar a Campi – prosegue Fabbi – è una bella beffa per i campigiani. Una porzione importante di quell’area infatti dovrebbe essere destinata ad un parco agrivoltaico, produzione di energia tramite pannelli fotovoltaici per le famiglie campigiane in difficoltà, e ad orti sociali. Insomma la destra vuole trasformare in una prigione un terreno destinato alla collettività".