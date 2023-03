Ian McEwan a Firenze per ’La città dei lettori’ Al Niccolini presenta il nuovo romanzo ’Lezioni’

Chi è Roland Baines? Il giovane prodigio del pianoforte il cui straordinario talento è stato frustrato dai soprusi di un’insegnante, o l’indolente musicista di piano-bar che ha rinunciato alle sue ambizioni per pavidità? È il figlio di genitori intransigenti ma amorevoli, o il fratello di bambini come lui defraudati dei loro diritti da una madre degenere? È il marito di una donna spietata che immola gli affetti più cari alla sua arte, o è il soffocante groviglio di bisogni che l’ha costretta alla fuga? È tutte queste cose insieme forse, individuo poliedrico come il secolo che la sua vita attraversa? Questo è ’Lezioni’, il nuovo romanzo di Ian McEwan edito da Einaudi che lo scrittore britannico presenterà a Firenze domani alle 18.30 al tatro Niccolini (via Ricasoli 3), in dialogo con l’autrice Gaia Manzini. L’iniziativa è nell’ambito de ’La città dei lettoriì’ di Fondazione CR Firenze e associazione Wimbledon, con Accademia di Belle Arti. In apertura saluti istituzionali con Luigi Salvadori, presidente Fondazione CR Firenze, e Claudio Rocca, direttore Accademia di Belle Arti di Firenze. McEwan ha disegnato il profilo del nostro tempo inquieto, affidando ai suoi lettori un lavoro di grande intensità emotiva (ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su www.lacittadeilettori.it).