I writer bloccano un tram in servizio . Momenti di panico per i passeggeri

Firenze attaccata di nuovo dai vandali. Questa volta, però, gli ambientalisti non c’entrano e nessun monumento storico è stato imbrattato. Ieri cinque giovani writer ’antimilitaristi’ hanno bloccato un tram diretto all’aeroporto e lo hanno imbrattato con molti graffiti e la scritta Calma apparente. Momenti di grande spavento per chi era a bordo del mezzo della linea T2 rimasto fermo alla fermata Redi. Il conducente ha fatto scendere i passeggeri dopo che al suo vetro era stato appeso un cartello con la scritta No terrorismo, dipingiamo. I cinque sono sbucati da un cantiere, armati di bombolette, con il volto travisato da mascherine chirurgiche e tute bianche in tyvek come armatura. E in pochi minuti hanno completamente ricoperto di scritte le fiancate del convoglio. Terminato il blitz il gruppetto si è dileguato mentre il tram è stato portato al deposito, a disposizione degli inquirenti.

Non ci sono state rivendicazioni e, secondo le prime indiscrezioni, gli autori non apparterrebbero all’area dell’antagonismo sociale. La Digos ha raccolto testimonianze e visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza per cercare di identificare i responsabili. Si ipotizzano i reati di danneggiamento, imbrattamento e interruzione di pubblico servizio. Dura la reazione della politica: il sindaco Dario Nardella – che anche in passato (per gli attacchi degli attivisti di Ultima Generazione a Palazzo Vecchio prima e al Duomo poi) ha sempre usato il pugno di ferro - lo considera come "un gesto spregevole assolutamente da condannare. Ci metteremo subito in moto con le nostre telecamere di sorveglianza per individuare i colpevoli. Non esiste tolleranza per azioni gravi come queste". Molto scossi i passeggeri: "Il tram era pieno – racconta uno di loro – c’era anche una mamma col neonato. C’è stato chi ha urlato, chiedendo di scendere".

Pietro Mecarozzi