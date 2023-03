I volontari ripuliscono Ma sul territorio restano ancora troppi rifiuti

Bello e preoccupante. E’ un anno che a Scarperia e San Piero molte decine di volontari, periodicamente, ripuliscono scarpate lungo le strade e spazi verdi. Ed è davvero bello questo attaccamento al proprio paese e all’ambiente naturale, e questo forte senso civico. Ma è preoccupante che ancora, dopo un anno di attività e di sensibilizzazione, si trovino montagne di rifiuti abbandonati. I volontari stavolta hanno pulito quasi 30 km di strade, e tra questi il tratto tra Sant’Agata e San Piero della "Via degli Dei", trovando, al solito di tutto: tra l’altro, 41 pneumatici, batterie d’auto, tricicli, cartelli stradali, una marmitta da auto, 4 tv, una friggitrice, ventilatori, una persiana, una macchina da cucire, un vibratore. "Scarperia e San Piero – nota amareggiato uno degli organizzatori, Lorenzo Vannini – è la dimostrazione dello stato in cui si trova il territorio in ogni zona." Chi volesse informazioni per partecipare può scrivere a [email protected]