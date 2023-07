I volontari per la sicurezza Ex carabinieri nei parchi

Nè vigili, nè assistenti. E nè tantomeno ronde. Ma "volontari per la sicurezza". Palazzo Vecchio ha stipulato un accordo (partirà da settembre) con l’Associazione italiana carabinieri in pensione per monitorare i parchi e i giardini di Firenze. Muniti di pettorina e in contatto diretto con le pattuglie della polizia municipale, gli ex uomini dell’Arma costituiranno una presenza visibile sul territorio, con il fine di promuovere l’educazione alla convivenza ed il rispetto della legalità, la mediazione dei conflitti ed il dialogo tra le persone, la dissuasione di condotte illecite nonché la prevenzione di fenomeni che comportano problemi nel libero utilizzo degli spazi pubblici.

"Il progetto è pensato per dare maggiore presenza e attenzione agli spazi pubblici, in particolare alle aree verdi dei nostri quartieri – spiega l’assessore alla Sicurezza Benedetta Albanese – in un orario in cui c’è maggiore frequentazione, come gli orari pomeridiani e serali. Anche in questo caso gli spazi verranno individuati insieme ai Quartieri che, con la polizia municipale e l’assessorato alla sicurezza, hanno un punto di vista attento e puntuale sul territorio per individuare i luoghi che hanno maggiore necessità, con la possibilità di aggiornarli nel tempo in base ai bisogni che emergono".

I volontari per la sicurezza, insieme al Comune e ai cinque presidenti di Quartiere stanno mappando le zone per capire quali siano quelle in cui c’è bisogno di intervenire e di essere più vicini ai cittadini. Due le fasce orarie in cui l’Associazione carabinieri entrerà in azione: dalle 16 alle 20 e dalle 18 alle 22. "Naturalmente nei luoghi critici verranno inviati gli agenti della municipale – aggiunge Albanese –, i volontari per la sicurezza urbana avranno il compito di segnalare". Il progetto rientra nelle linee di mandato dell’amministrazione comunale che ha accolto la domanda di partecipazione, proveniente da associazione e cittadini, verso le istanze di cultura della legalità, convivenza, decoro pubblico e vivibilità degli spazi urbani, espresse dal territorio. Palazzo Vecchio ha accantonato anche un fondo da destinare alle spese sostenute dall’associazione. Il progetto sarà valido fino a fine anno.

A.P.