"I Verdi di Impruneta: "La Zona Denuclearizzata non è più segnalata sui cartelli"

Negli anni ’80, dopo una petizione popolare promossa dal Comitato per la Pace con 1470 firme, ai confini comunali fu affissa una scritta: "Zona denuclearizzata". Ora di quei cartelli ne è rimasto solo uno, un po’ nascosto alla rotatoria del casello dell’A1. Un’analoga scritta due anni fa venne rimossa dal Comune a San Martino a Strada al confine con Bagno a Ripoli. "L’allora sindaco – dicono i Verdi che chiesero spiegazione di questa scelta - motivò la rimozione con la necessità di "rinfrescare lo skyline della via Chiantigiana in vista del passaggio del Giro d’Italia". Ma era solo l’ultimo caso di rimozione: nessuna ha mai avuto una motivazione pubblica". I Verdi al tempo si erano anche resi disponibili a comprare il cartello rimosso, ma non hanno ottenuto risposta. Ora chiedono almeno di conservare quello alla rotonda di Certosa, ultima testimonianza di un forte volere popolare.

Manuela Plastina