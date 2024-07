I valori che ispirano. Da Cannavaro a Russo. Quante stelle brillano al Fair Play Menarini

di Francesco Querusti

FIRENZE

Nuove stelle dello sport brillano nel firmamento del Premio Internazionale Fair Play Menarini. La 28esima edizione della manifestazione che ogni anno promuove i valori di etica, lealtà e rispetto andrà in scena giovedì 4 luglio alle 20,30 con premiazioni al Teatro Romano di Fiesole (partecipazione gratuita e aperta al pubblico con registrazione su TicketOne), mentre la cena di gala è in programma domani dalle 19,30 alla Loggia al piazzale Michelangelo. Anche quest’anno l’albo d’oro della kermesse si arricchisce di campioni e campionesse di livello internazionale che, nel corso della loro carriera, hanno dimostrato di incarnare lo spirito della correttezza e della solidarietà.

Per il mondo del calcio un altro fuoriclasse, l’attaccante ivoriano Didier Drogba, entra a far parte dei premiati. Drogba in Europa ha scritto le pagine più belle della storia del Chelsea e con i suoi gol ha condotto in alto la Costa d’Avorio; insieme a lui il famoso attaccante camerunense Samuel Eto’o. Ci saranno il capitano della Nazionale campione del mondo del 2006 e Pallone d’Oro, Fabio Cannavaro e un maestro come Cesare Prandelli, vice campione d’Europa con la Nazionale 2012. Ed ecco anche tre simboli del nostro calcio: Alessandro Costacurta, Ciro Ferrara e Giuseppe Dossena.

Tra le leggende degli sport di squadra spiccano per il basket Marco Belinelli e per il volley il ct Gian Paolo Montali. A rappresentare gli sport invernali, la star del ghiaccio Francesca Lollobrigida oro europeo nel pattinaggio di velocità, mentre nell’atletica leggera trionfano la campionessa paralimpica Ambra Sabatini, e il velocista Roberto Rigali. Rombano i motori per la leggenda del rally Cesare Fiorio; mentre per la boxe salirà sul palco Clemente Russo. Il fair play del giornalismo sportivo ha il volto e la voce del narratore di emozioni Federico Buffa.

Tra gli Ambasciatori del Fair Play Menarini saranno presenti la madrina del festival Federica Pellegrini, la fuoriclasse del fioretto Elisa Di Francisca, l’icona della Fiorentina Giancarlo Antognoni, e Giusy Versace, la prima italiana della storia a correre con amputazione bilaterale. Fra i premiati anche Nicolò Vacchelli, Gioele Gallicchio e la squadra dell’Under 14 femminile del Golfo Basket. Entrambe le giornate saranno seguite da Sky Tg4, partner dell’evento e da Sportitalia. A condurre la serata finale Rachele Sangiuliano e Omar Schillaci. "Accogliere i premiati e gli Ambasciatori del Premio Fair Play Menarini è un’occasione unica per riscoprire la vera essenza dello sport, che è superare i propri limiti e dare il massimo impegno nel rispetto dell’avversario e di sé stessi - affermano Antonello Biscini, Valeria Speroni Cardi ed Ennio Troiano, membri del Board della Fondazione Fair Play Menarini -. Ci auguriamo che le gesta e i comportamenti esemplari di questi immensi campioni riescano a trasmettere nei più giovani i sani valori dello sport e della vita".