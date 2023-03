I truffatori non si fermano mai Provocava falsi incidenti stradali Rincorso e preso dai carabinieri

Bravi i due automobilisti vittime in via Volterrana di due tentativi di truffa dello specchietto: non si sono fatti abbindolare, hanno evitato di tirare fuori soldi per la ’constatazione amichevole di incidente’. Una delle vittime in particolare non ha lasciato perdere: ha chiamato subito i Carabinieri.

Efficace l’intervento dei militari che si sono messi con altrettanta rapidità e decisione sulle tracce della macchina del truffatore, un uomo dell’85,F.S.,in trasferta dalla Sicilia, dove risiede, per non meglio precisati motivi.

I militari della stazione del Galluzzo – che dipendono operativamente dalla Compagnia Oltrarno comandata dal capitano Federico Minicucci – l’hanno intercettato tra la via Volterrana e via Senese e l’hanno denunciato per quello e per un altro tentativo avvenuti entrambi mercoledì mattina. Solita solfa: il bandito alla guida si avvicina alla vettura delle persona che ritiene più vulnerabili, getta un sassolino sulla carrozzeria dell’altra auto – toc – e fa cenno di fermarsi all’altroa automobilista. Spiega che ha avuto un danno allo specchietto – naturalmente non per colpa sua – e chiede un ’rimborso spese’: perché mettere di mezzo le assicurazioni?

L’automobilista messo nel mirino del truffatore è stato reattivo; superato il primo momento di sconcerto gli ha risposto con un no inequivocabile. E quando il malvivente è battuto in ritirata, ha chiamato l’Arma. Positiva la ricerca in zona Galluzzo, individuata e fermata l’auto che era stata segnalata.

Al 38enne è stato contestato un altro tentativo di truffa – stesse modalità – ancora in via Volterranea con la vittima che invece è andato in caserma a denunciare. Ha dato indicazioni precise dell’auto sospetta – la stessa dell’altro episodio – che aveva tentato un ’contatto’ simulato.

La pronta segnalazione dal cittadino, ad ulteriore testimonianza dell’importanza che queste chiamate possono avere anche nei casi di truffe tentate.

Una avvertenza che i Carabinieri non si stancano di ripetere nel corso dei vari incontri organizzati dai Comandi dell’Arma nella provincia finalizzati a prevenire i casi, ma anche a valorizzare comportamenti virtuosi che rendono bene l’idea di ’sicurezza partecipata’.

Lo ’specchietto per le allodole’ per ingannare le persone prese maggiormente di sorpresa, e intimorite, stavolta non ha funzionato.

giovanni spano