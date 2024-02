I termini del decreto. Milleproroghe

Miceli

Il decreto Milleproroghe prevede la riapertura dei termini per chi ha saltato la prima e seconda rata della Rottamazione quater e per chi deve ancora pagare la terza, il differimento del termine di pagamento della prima e della seconda rata della "Rottamazione-quater" già scadute, va quindi al 15 marzo 2024, oltre il differimento della terza in scadenza a fine mese. Sono rimessi i termini per i contribuenti che hanno saltato la prima e seconda rata della rottamazione quater scadute il 31 ottobre e il 30 novembre. Occorre ricordare che oggi è il termine di scadenza della terza rata della rottamazione, pur con i 5 giorni di tolleranza previsti dalla legge. Si prevede che, il mancato, insufficiente, o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate, da corrispondere nell’anno 2023 e della rata in scadenza il 28 febbraio 2024, non determina l’inefficacia della definizione se il debitore effettua l’integrale versamento di tali rate entro il termine del 15 marzo 2024. Attenzione al fatto che le disposizioni si applicano anche ai soggetti alluvionati relativamente alle rate di cui all’articolo 1, comma 232, della legge n. 197 del 2022 in scadenza il 31 gennaio e il 28 febbraio 2024.L’Agenzia delle Entrate e Riscossione specifica che, per mantenere i benefici della Definizione agevolata è necessario effettuare il versamento della terza rata entro oggi. Tuttavia la legge prevede una tolleranza nel pagamento di cinque giorni, per cui il pagamento verrà considerato tempestivo se effettuato entro lunedì 4 marzo 2024. Le restanti rate del 2024 andranno saldate entro il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre. Attenzione al fatto che, in caso di mancato pagamento o se il pagamento avviene oltre il termine ultimo o per importi parziali, si perderanno i benefici e i versamenti fatti saranno un acconto sulle somme dovute.

Le domande a: [email protected]