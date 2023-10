I talenti parlano ai giovani. Show-maratona al Maggio

Attori, cantanti, politici, influencer: sono tanti gli ospiti alla seconda edizione del Next Generation Fest, l’evento per la Generazione Z organizzato da Regione Toscana e Giovanisì sotto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo. Sarà una giornata intensa quella di oggi, che si apre alle 10 e si chiude alle 23 al Teatro del Maggio. La lista degli ospiti è lunga e va da Ermal Meta ad Aurora Ramazzotti (nella foto), da Claudio Bisio a Leo Gassman a Matteo Paolillo di "Mare fuori" ad Alessandro Borghese. Una maratona di 13 ore tra show e testimonianze. Ci saranno Bianca Arrighini, founder di Factanza, progetto di informazione online da 1 milione di utenti under 35, e la streamer Concetta Viola, in arte ImViolet. E ancora, i Legolize, community miniera di meme da oltre 2 milioni e mezzo di iscritti, Andrea Moccia del canale "Geopop".

Il ministro dello sport Andrea Abodi, Valentina Vignali, i commentatori Fabio Caressa e Pierluigi Pardo, il tech guru Alec Ross e Andrea Lorenzon, documentarista e fondatore di Cartoni Morti. Ludovica Olgiati, che ha partecipato alla prima edizione de "Il Collegio" e protagonista di Music Distraction. Ci sarà Maurizio Merluzzo, YouTuber e doppiatore. Lisa-Marie Proteau, in arte Almost Fiorentina, fiorentina d’adozione e canadese d’origine, racconterà la propria quotidianità su TikTok. Quattro le sessioni del festival, oltre 60 gli speaker. E non mancano gli stand, come quello della Regione per ricevere informazioni anche sulle opportunità finanziate dai fondi europei, dell’Azienda per il diritto allo studio universitario e uno spazio dedicato al sistema toscano degli Istituti tecnologici superiori. Ci sarà poi l’Ngf Job dove ragazzi selezionati dai Centri per l’impiego potranno tenere colloqui con aziende che offrono occupazione. Il teatro del Maggio dunque come hub per giovani e lavoro, grazie alla partnership con l’Agenzia regionale toscana per l’impiego. "L’adesione è altissima – spiega il Governatore Eugenio Giani - siamo pronti ad ascoltare questa generazione e a far conoscere ciò che la Toscana offre per la loro crescita e autonomia. La Regione ringrazia gli speaker che con generosità contribuiscono a rendere questa giornata straordinaria, prestando il loro talento senza alcuna forma di compenso". Media partnership Qn La Nazione, Luce!.

Maurizio Costanzo