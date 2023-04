I tafferugli fuori dal liceo Minacciata a scuola La sorella dell’indagato abbandona il "Miche"

di Stefano Brogioni

FIRENZE

Scritte. Frecciate, neanche troppo sussurrate. Insulti. E un epiteto: "Fascista!"

Un’aria irrespirabile per lei, studentessa del Michelangiolo con la “colpa“ di essere la sorella di uno dei sette indagati di Azione Studentesca coinvolti nel tristemente celebre tafferuglio scaturito dal volantinaggio degli studenti di destra.

E così, la ragazza, sedici anni, di concerto con la sua famiglia, ha deciso di cambiare scuola. Il clima dentro il Michelangelo non era più salubre benché lei, al contrario del fratello maggiore, non sia impegnata politicamente.

Ma semplicemente "sorella di". Tra i tanti soprusi da digerire, anche alcune scritte. Una pure minacciosa, fatta con un pennarello rosso su una porta: “Occhio“, preceduta dal cognome e firmata con una falce e martello e la freccia dei centri sociali.

Stessa decisione è stata presa per suo fratello, che al momento della scazzottata “nera“ frequentava il liceo dall’altra parte di via della Colonna, il Castelnuovo. Anche per lui, iscritto all’ultimo anno, la decisione di proseguire gli studi in un altro istituto, perché tra perquisizioni e discorsi dei compagni, la serenità è stata ritenuta ormai compromessa, in vista anche dell’esame di maturità che dovrà sostenere alla fine di quest’anno.

La vasta eco mediatica sicuramente non ha contribuito a rasserenare gli animi, dentro e fuori da scuola. Il dna “antifascista“del “Miche“ ha fatto probabilmente da amplificatore. Ma tutto ciò è anche il sintomo di come una storia come questa possa stravolgere giovani vite, aldilà del rosso o del nero, del giusto o dello sbagliato.

La preside del Michelangiolo Rita Gaeta, presente ieri all’XI Premio Narrativa Giovane di Nuova Antologia 2023, è tornata sui fatti di febbraio. "Penso che la questione sia chiusa e che le cose si siano normalizzate – ha detto - come è giusto che sia in questi casi". E ancora, alla domanda se fosse rimasta infastidita dalla mancata condanna dell’episodio da parte del governo, ha risposto: "Quando ci sono delle indagini in corso, non ritengo personalmente che ci debbano essere altri interventi. Ci sono tanti episodi di violenza che riguardano la gioventù studentesca o non studentesca: è stato un episodio di violenza fra studenti".

Le indagini, condotte da due procure - quella ordinaria per i maggiorenni, quella dei minori per gli under 18 - stanno andando avanti. Sono ancora sotto sequestro gli smartphone dei militanti di Azione Studentesca perquisiti lo scorso 23 febbraio.

Nei loro interrogatori, i ragazzi hanno spiegato la mentalità dei militanti, cosa sia scattato dopo il tentativo di strappare di mano i volantini che i militanti di Azione Studentesca stavano distribuendo quel sabato mattina. Ancora da chiarire i contorni del precedente del Pascoli: anche il giorno prima della manifestazioni delle foibe, ci sarebbero state tensioni fra le opposte fazioni. E’ questa potrebbe essere stata la miccia per i fatti di via della Colonna. Secondo le indagini, condotte dalla digos, quelli di Azione Studentesca avrebbero risposte con le botte all’“invito“ di andarsene e al tentativo di appropriarsi dei manifesti. Non ci sarebbero denunce da parte dei ragazzi dei Collettivi nei confronti dei ’rivali’.