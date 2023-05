I sorrisi dopo la vittoria al Franchi

di Iacopo Nathan

FIRENZE

Dal fischio finale della semifinale tra Fiorentina e Cremonese, in tutti i tifosi fiorentini è balenato un pensiero solo, ovvero riuscire a trovare il modo di esserci in finale di Coppa Italia, mercoledì 24 giugno allo stadio Olimpico a Roma.

E se il coro che risuonava era, appunto, "Tutti a Roma", è già possibile pensare ad un vero e proprio esodo viola verso la capitale, a caccia di quel trofeo che manca nella bacheca viola ormai da 22 anni. La trasferta La logistica della trasferta verso Roma sarà sicuramente la cosa che maggiormente interesserà i tifosi viola. I biglietti a disposizione saranno circa 25 mila per i tifosi viola.

Caccia ai mezzi. "La cosa più difficile sarà trovare i pullman – spiega Federico De Sinopoli, presidente dell’Associazione Tifosi Fiorentina -. Per la finale contro il Napoli organizzammo 300 pullman da Firenze, ma stavolta ci sono molti più ostacoli. Sicuramente la data, visto che stavolta si tratta di un mercoledì e non di un sabato, con le aziende che hanno più impegni e meno disponibilità di mezzi. Poi la carenza degli autisti e le esigenze delle varie compagnie, che stanno rendendo sempre più difficile trovare i pullman. Il nostro obiettivo è quello di riempire tutti i posti destinati ai tifosi della Fiorentina, che sono 25mila. Contro il Napoli eravamo 18mila, e stavolta possiamo fare meglio". Da escludere la possibilità di un esodo in treno, almeno organizzato, visto che non ci sono corse durante la notte e sembra complicato aspettare le 6 per il primo treno verso Firenze. "Quella dei pullman è una situazione difficile – aggiunge Filippo Pucci, presidente Accvc -. In questo momento a livello logistico è lo scoglio più grande. Mancano e non sappiamo come fare a recuperarli, anche a fronte di una richiesta molto forte da parte dei tifosi".

I biglietti. Non sono ancora ufficialmente usciti i biglietti, e nei prossimi giorni si saprà quando dare il via al famoso click day dei tifosi in fila sia alla biglietteria che online. Sicuramente verranno previste alcune agevolazioni per gli abbonati e chi ha precedentemente comprato il pacchetto di due partite di coppa contro Lech Poznan e Cremonese. Avranno infatti una prelazione sull’acquisto del biglietto della finale.

La partita. Dopo il sorteggio per la partita, sarà la Fiorentina a giocare in casa, visto che è uscita per prima dall’urna. Si tratta ovviamente solo di una differenza formale, ma che permetterà alla Fiorentina di scegliere, per esempio la divisa da indossare. Facile prevedere, quindi, che sarà scelta la prima maglia, quella viola.

La curva. Per i tifosi della Fiorentina la curva sarà la Sud, quella solitamente occupata dai tifosi della Roma. Scelta anche in considerazione del gemellaggio tra tifosi dell’Inter e quelli della Lazio, con i romanisti che avrebbero mal digerito gli amici dei "cugini" nel loro settore.

La t-shirt celebrativa. Dalla fine della sfida contro la Cremonese è in vendita sul sito della Fiorentina una t-shirt celebrativa per la finale del 24 maggio, la stessa che hanno indossato i giocatori viola dopo la partita durante i festeggiamenti. La data, le sfide e i nomi dei giocatori vanno a disegnare la coppa sul petto della maglietta.