"I soldi della sanità dati ai Comuni E i servizi ai cittadini languono"

di Paolo Guidotti

Perché la Società della Salute Mugello ha deciso di destinare ai comuni i fondi non spesi per i servizi, invece che reinvestirli sui servizi alla persona? Lo domanda, in tono critico, il comitato marradese di Sinistra Civica Ecologista.

Il gruppo lo scrive a chiare note: "La decisione di destinare quota parte dell’avanzo della Società della Salute Mugello ai Comuni, invece che ai servizi alla persona è un grave e incomprensibile errore. Chiediamo di cambiare tale decisione e chiediamo al sindaco di Marradi il coraggio di dissociarsi da questa scelta sbagliata".

Il partito della sinistra marradese spiega: "La Società della salute del Mugello ha di recente certificato un avanzo di circa 1,5 milioni di euro, frutto del minor numero di servizi erogati durante le prime fasi della pandemia. Un avanzo che servirebbe come il pane per dare risposte ancor più forti ai bisogni assistenziali sociosanitari che la popolazione del Mugello esprime". Poi va all’attacco: "Eppure, incomprensibilmente, in silenzio, rispondendo a dinamiche che ben poco hanno a che fare con i bisogni dei cittadini, si è deciso di destinare quota parte di tali risorse a ridurre la contribuzione dei comuni invece che implementare e rafforzare i servizi. Si dice che la contribuzione dei Comuni viene riportata ai livelli precovid - quando non era sufficiente -, non si tiene conto evidentemente che la pandemia prima, poi la crisi del sistema sanitario regionale, la crisi economica, le dinamiche demografiche, hanno accentuato le situazioni di difficoltà e di disagio, col rischio di rendere le annunciate risorse aggiuntive limitate nel loro impatto".

La richiesta è dunque di rivedere la scelta e di "destinare la totalità delle risorse disponibili ai servizi alla persona". Infine, il gruppo di Rudi Frassineti – probabile candidato sindaco alle prossime elezioni comunali – torna a rivolgersi al sindaco di Marradi: " Se non ci sarà adesione degli altri comuni, abbia il coraggio di correggere l’errore, di lasciare i 50.000 euro circa destinati alla sola Marradi in SdS con la richiesta che siano utilizzati per aumentare i servizi per i cittadini marradesi".

Replica il presidente della Società della Salute Mugello Paolo Omoboni: "Dispiace che per la campagna elettorale di Marradi si tiri in ballo la Sds, che non è un organismo politico ma un consorzio al quale partecipano tutti Comuni e l’Usl. Lo abbiamo già spiegato, questo avanzo è dovuto a servizi non erogati durante la pandemia, e anche da un punto di vista contabile deve essere assegnati in un determinato modo". Omoboni tira poi una frecciata: "Mi dispiace che si strumentalizzi la Sds: c’è stato un confronto costante e anche una visita dell’assessore regionale Spinelli, che mi risulta essere dello stesso partito del gruppo marradese, e che ci ha fatto i complimenti sull’andamento della Sds Mugello che anche quest’anno mette 300mila euro in più sull’educativa scolastica, che ha fatto un grosso investimento per ridurre le liste d’attesa nelle case di riposo e nell’assistenza a domicilio per gli anziani. E abbiamo aumentato le risorse per il terzo settore".