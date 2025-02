I social: opportunità o pericolo?. Imparare a usarli nel modo giusto

I social sono applicazioni nate per far comunicare le persone, ma nel tempo si sono evoluti fino a diventare strumenti che usiamo ogni giorno. Le piattaforme più conosciute sono TikTok, Instagram, YouTube, Facebook e Telegram; tra tante notizie curiose, particolari, legate a nostri interessi o che ci permettono di restare in contatto con i nostri amici o seguire le gesta dei nostri idoli musicali o artistici, spesso circolano anche fake news, cioè notizie false che possono trarre in inganno chi le legge. Sono scritte appositamente per sembrare vere oppure modificano la realtà per convincerci di qualcosa. Bisogna dunque stare attenti. Se usati troppo, poi, i social possono creare dipendenza e far perdere tempo prezioso, portando alcuni ragazzi a trascurare lo studio e altre attività importanti. Esistono dei veri e propri disturbi legati all’uso eccessivo del digitale, tra cui l’ansia e l’insonnia, solo per citarne alcuni.

Per questo motivo, sarebbe utile che la scuola insegnasse a riconoscere le notizie vere da quelle false e a navigare in rete in modo sicuro e intelligente. Sapere distinguere tra informazioni affidabili e bugie è fondamentale per evitare di cadere in trappole o diffondere notizie sbagliate. Il cellulare può essere molto utile se usato con intelligenza: permette di fare ricerche per la scuola, approfondire argomenti e imparare cose nuove. Tuttavia, non bisogna esagerare, soprattutto da piccoli, perché trascorrere troppo tempo online può far trascurare attività più importanti per la crescita personale.

I social possono essere paragonati a batteri: alcuni sono innocui o addirittura utili, altri possono fare male se non si fa attenzione. Sarebbe bello che le scuole, insieme alla didattica tradizionale, aiutassero i ragazzi a usarli nel modo giusto, in maniera costruttiva e non distruttiva; internet, se usato con consapevolezza, può diventare uno strumento prezioso di apprendimento e ispirazione, ma non deve sostituire la nostra creatività e umanità.

Un altro problema dei social è il cyberbullismo, cioè quando qualcuno usa internet per insultare, prendere in giro o minacciare gli altri. Questo può far soffrire chi lo subisce e avere conseguenze gravi. È importante trattare tutti con rispetto anche online, senza ferire nessuno. Se si è vittime di cyberbullismo o si vede un compagno in difficoltà, bisogna parlarne subito con un adulto di fiducia. Andare verso il futuro con nuove tecnologie è affascinante, ma cosa accadrebbe se un giorno l’intelligenza artificiale si ribellasse?