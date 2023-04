I sindaci: "Publiacqua non va: servizi inefficienti e investimenti zero"

Il servizio idrico torni completamente pubblico. È un appello pressante che arriva da cinque sindaci, non solo della Piana, per chiedere la chiusura della stagione "delle privatizzazioni, totali o parziali, e dare vita, dal 2025, ad un servizio completamente pubblico, in grado di contenere le tariffe garantendo i necessari investimenti aprendo al più presto una discussione che coinvolga forze politiche, sindacati, associazioni".

A firmare l’appello, destinato a far discutere, in vista della scadenza della concessione per la gestione del servizio idrico a Publiacqua, i sindaci di Sesto e Calenzano, insieme a quelli di Vaglia, Cantagallo e Carmignano, in provincia di Prato.

"In questi anni – scrivono – la gestione pubblico-privato di Publiacqua ha mostrato tutti i suoi limiti e le sue incoerenze. Troppo spesso sono mancati investimenti per rendere più efficiente la rete, sono mancate la visione e la consapevolezza che il servizio idrico non è un servizio come gli altri e non può soggiacere alle logiche del profitto".

I firmatari ricordano poi l’impegno, preso alcuni anni fa, di procedere con la completa ripubblicizzazione del servizio una volta scaduta la concessione. "Con grande preoccupazione – sottolineano però - abbiamo dovuto prendere atto di una precipitosa e inspiegabile marcia indietro da parte di diverse amministrazioni comunali, condizionate dalla prospettiva della nascita di una multiutility parzialmente privata e quotata in borsa".

S.N.