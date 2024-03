I sindaci dei comuni sull’Autopalio chiedono garanzie all’Anas

di Andrea Settefonti

La superstrada RA3 Siena Firenze è un calvario giornaliero con incidenti, code, cantieri. Agli automobilisti arrabbiati provano a rispondere i sindaci dei Comuni attraversati dall’Autopalio che hanno ottenuto un incontro con i dirigenti e i tecnici di Anas per fare il punto sui lavori, sulle scadenze, le tempistiche e lo stato dell’arte del cronoprogramma concordato e condiviso nel 2019 e che sarebbe dovuto terminare da 3 anni. "Chiediamo migliori condizioni di fruibilità e che venga tutelata la sicurezza delle nostre comunità, dei tanti lavoratori e lavoratrici che la percorrono quotidianamente", hanno detto i sindaci del coordinamento dei territori fiorentini e senesi, interessati dai cantieri lungo la Firenze Siena. Per gli amministratori comunali, "sono molti i tratti preoccupanti, come il restringimento all’altezza del viadotto Docciola, causa di incolonnamenti chilometrici nelle ore di punta, di frequenti rallentamenti e incidenti. Rteniamo indispensabile il monitoraggio da parte di Anas e chiediamo che la società assicuri non solo una migliore percorribilità, anche attraverso un rafforzamento dell’infomobilità, ma garantisca un’attività di informazione trasparente che tenga al corrente istituzioni e cittadini sullo stato di avanzamento dei lavori". Inoltre "riteniamo essenziale che Anas faccia uno sforzo sul miglioramento dell’organizzazione dei cantieri ed attivi una campagna che sensibilizzi sull’educazione stradale".

Anas ha sottolineato che dal 2018 sono stati investiti oltre 50 milioni di euro e al momento sono in corso lavori per 25 milioni per un totale di 75 milioni investiti. Sette sono finalizzati al consolidamento del viadotto del Docciola. Anas è impegnata nel consolidamento dell’infrastruttura sotto i viadotti, ha ristrutturato 30 sottopassi, ne mancano 10 per concludere. Sono in partenza i cantieri per i cavalcavia, molti lavori sono svolti di notte.