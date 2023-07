I sentieri della Romea Sanese non hanno barriere

La via Romea Sanese nel territorio di San Donato in Poggio, percorribile anche ai disabili. Sentieri e percorsi sono infatti a prova di carrozzina. Alcuni ragazzi con disabilità motoria si sono lasciati incantare dalle atmosfere che si respirano a San Donato, tra tradizioni e percorsi storici e narrazioni. L’iniziativa, partita dalla pieve di San Donato, si è tenuta nell’ambito di un progetto finanziato da risorse pubbliche (Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale) attraverso il bando "Fermenti". Il percorso è promosso da Via Romea Accessibile, con il patrocinio dei Comuni di Barberino Tavarnelle, Castellina in Chianti, San Casciano, Castelnuovo Berardenga, Monteriggioni, Impruneta, Siena e Firenze. Tra gli accompagnatori, le guide storiche-ambientali Fabio Poggi, esperto conoscitore delle origini storiche del borgo, e appassionato di memoria locale, e Martino Danielli. L’iniziativa si è svolta con il patrocinio della Fie nazionale e regionale e con la collaborazione del gruppo Trekking Senese. "Abbiamo proposto – dichiara il sindaco David Baroncelli – un itinerario semplice con fermate e incontri che hanno intrattenuto, informato e divertito il nostro gruppo di ospiti. Trekking, cultura, storia, tutela e cura dell’ambiente sono i punti di forza della via Romea Sanese". Il percorso ha previsto anche una tappa al Santuario di Santa Maria delle Grazie a Pietracupa ed un laboratorio sulla lavorazione dell’argilla.