I sentieri del benessere La montagna cambia veste

di Sandra Nistri

La montagna a portata di tutti, sicuramente quando si tratta di fare volontariato. Lo dimostra l’iniziativa realizzata, nei giorni scorsi, nell’ambito del progetto “Camminare fa salute“ che vede la collaborazione del Club alpino italiano di Sesto Fiorentino con la Asl Firenze Nord-Ovest: una operazione di pulizia e di sistemazione della cartellonistica nell’area tra i Seppi e gli Scollini a Morello. Nell’iniziativa sono state impegnate 20 persone, di ogni età, dei Servizi sanitari rivolti al benessere della persona della Asl.

Insieme ai volontari della Racchetta i ‘ragazzi’ hanno anche provveduto alla posa in opera del nuovo cartello informativo sulla battaglia della Fonte dei Seppi, dopo che quello esistente era stato danneggiato.

"I 150 chilometri di sentieri su Monte Morello – puntualizza Silvia Sarri del Club alpino italiano – sono gestiti dai nostri volontari. Si tratta di un lavoro gravoso per il quale ogni aiuto è ben accolto".

Il progetto “Camminare fa salute“ prosegue ancora con le consuete uscite settimanali in ambiente naturale, programmate dagli accompagnatori del Cai e dalle educatrici professionali della Asl di Sesto Fiorentino e di Campi Bisenzio, insieme al prezioso contributo dei partecipanti stessi. Intanto, sempre in tema di inclusione, il Cai proseguirà anche le uscite sul territorio accompagnando i disabili pur non potendo contare, per scelta, sulla speciale carrozzina acquistata negli anni scorsi.

La sezione ha infatti deciso di donare la propria joelette, cioè la carrozzina per andare in montagna destinata a persone con disabilità, alla sezione Cai di Carraia: "L’ausilio motorio, del valore di 5mila euro – sottolinea Fabio Tinti responsabile del progetto “Oltre l’ostacolo“ del Cai di Sesto - fu acquistato quasi due anni fa dal Cai Sesto con le offerte ricevute a seguito della prematura scomparsa del past president Stefano Selmi. L’utilizzo sul territorio è però sempre stato limitato, quindi si è scelto di destinare la joelette a una sezione, come quella di Carrara, che svolge abitualmente con grande impegno e dedizione delle escursioni mirate all’utilizzo di questo mezzo, spesso in collaborazione con le Sezioni di La Spezia, Castelnuovo Garfagnana e Parma, nell’ambito di quella che è la ‘grande famiglia’ del Club Alpino Italiano dove l’impegno in campo sociale è sempre più presente".