I Salmi Metropolitani di Michele Brancale questo pomeriggio alla Casa di Dante

Pianeta Poesia e la Società delle belle arti-Circolo degli artisti ‘Casa di Dante’ presentano un ricco calendario di incontri letterari presso la propria sede di via Santa Margherita 1. Il primo appuntamento in programma è previsto con Michele Brancale che oggi alle ore 17 presenta la sua opera ‘Salmi metropolitani e altri versi’, edita da Passigli. Giuseppe Baldassarre e Annalisa Macchia introducono il testo e ne discutono con l’autore. E’ dunque editata una nuova edizione dei ‘Salmi metropolitani’ di Brancale, che furono salutati alla loro uscita nel 2009 da Antonio Tabucchi come espressione di una voce altra, che "per chi riesce a sentirla ha un codice sonoro di altissima intensità ma che non è udibile da nessun altro perché non viene da fuori, viene da dentro".