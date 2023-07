I Salmi metropolitani crescono

Francesco

Gurrieri

Con ‘Passigli Poesia’ è uscita la seconda edizione (integrata) di ‘Salmi metropolitani e altri versi’, con uno scritto di Antonio Tabucchi e una nota introduttiva di Paolo Ruffilli. Apparsi nel 2009, questi versi di Brancale tornano a disegnare "con il suo stile incisivo un originalissimo campionario di figure, di vicende, di atmosfere: un moderno e avvincente romanzo urbano in versi ". Ai versi già noti, descrittivi della durezza e della spietatezza della città assente nei sentimenti – si ricordi “Tra questi signori in fila alla banca, piegati all’ascolto del consulente talvolta con abiti stazzonati si nasconde la trama dei malvagi” – sopraggiungono ora ‘Altri versi,’ di cui assai intensi ‘L’artigiano che sta sempre nell’ombra’ e ‘Le aree a ridosso dei binari’, dove si conferma quell’indicazione di poesia civile formulata per questo autore, la cui voce - come ebbe a dire Tabucchi - "disturba l’ordine del catalogo con cui guardiamo la realtà, il codice amministrativo della nostra esistenza". Qui ricordiamo i versi del biblico artigiano: "L’artigiano che sta sempre nell’ombra che sembra muto per le offese avute lavora e osserva quel figlio che cresce. Non ha composto un bell’inno regale. Si è limitato a proteggere tutti, a fare qualche sogno nella notte. Non canta ed ora sta attraversando un piazzale di terra battuta. Dicono stia tornando da una fiera". Poesia civile e religiosa insieme: che ripropone una autenticità cristiana esplicita e professata. Versi che suggeriscono di configurare una scialuppa di salvataggio nel naufragio che sembra coinvolgerci tutti. Per questo nostro tempo che "vive per sentito dire" sono pagine che ci riportano alla più importante delle interrogazioni esistenziali, quella a cui anche il pensiero contemporaneo stenta a trovare risposte.