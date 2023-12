I rimedi farmaceutici degli Asburgo-Lorena

I rimedi farmaceutici nella Firenze del ’700, quella amministrata dal Granduca Pietro Leopoldo, rappresentante illuminato della dinastia degli Asburgo-Lorena. È il fulcro della terza visita guidata organizzata dalla Fondazione Santa Maria Nuova in collaborazione con il museo Galileo, inserita nel programma “Il Granduca Leopoldo e la scienza”. L’appuntamento - denominato “Dall’Orto medico alla farmacia” - domani dalle 15,30, con partenza da Santa Maria Nuova e termine alle 17,30 nel museo Galileo (nella foto). Il progetto evidenzia come la visione illuminata di Pietro Leopoldo trovò terreno fertile in campo tecnico scientifico, contribuendo al progresso degli studi e delle applicazioni nel settore medico. Molte delle collezioni medico scientifiche esposte oggi al museo Galileo provengono dall’Ospedale di Santa Maria Nuova, una delle più antiche strutture ospedaliere, ancora oggi in funzione. Da qui l’idea di un ciclo di itinerari tematici dedicati alla storia della chirurgia, della ginecologia e ostetricia, della farmacia e dell’elettricità applicata alla medicina.