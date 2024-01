I residenti di Compiobbi: : "Alia è lontana, serve un punto anche qui"

Alia informa che, per recuperare la chiusura per le festività del 25 dicembre e del 1 gennaio, l’Infopoint attivo a Fiesole, presso la sede comunale in Piazza Garibaldi, sarà aperto domani e lunedì 15 gennaio, oltre che dalle 8.30 alle 13.30, anche il pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30. Presso l’Infopoint gli utenti possono ritirare o riconsegnare attrezzature, ma anche ricevere informazioni sulle diverse modalità della differenziata, sulla raccolta dei rifiuti ingombranti, oltre ad effettuare segnalazioni e reclami.

Un servizio importante dunque e che proprio per questo molti cittadini,con l’arrivo della tariffa corrispettiva del porta a porta chiedono di potenziare, ampliando l’orario di apertura e spostando a rotazione lo sportello nelle frazioni. In particolare gli abitanti della valle dell’Arno lamentano difficoltà a raggiungere il capoluogo. L’invito è quello di coinvolgere le associazioni locali. In particolare si chiede che i sacchetti dei multimateriali possano essere ritirati su appuntamento alla Pro Loco di Compiobbi.

D.G.