I ragazzi e la voglia di tornare al centro

Perché tutto sommato, al di là di qualche piccola sbavatura – vedi il percorso attraverso viuzze anguste che avrebbero potuto mettere a rischio la manifestazione e la coda velenosa del corteo con l’area antagonista pro Cospito e Foibe, e contro il Governo – ieri Firenze è diventata per un giorno davvero la capitale della scuola. E, soprattutto, di studenti e docenti, e della loro voglia di esserci sempre. In piazza, con passione. Con le note de ’La vita è bella’ e ’Bella ciao’ mischiando il peso politico della musica alla voglia di divertimento.

E ha cercato di non rubare del tutto la scena il fermento politico per le prime prove di opposizione dopo la vittoria di Elly Schlein, che ha spostato a sinistra l’intero Pd, complice il voto aperto a tutti (a cominciare dai 5Stelle) e l’incontro con l’ex premier Conte, con Landini, e il sindaco Nardella (promotore della mozione Bonaccini). I politici di professione non erano in testa al corteo. Per una volta davanti a tutti c’erano ragazzi e ragazze fiorentini con i tamburi e l’impeccabile servizio d’ordine della Cgil. Per manifestare sono arrivati da tante altre parti d’Italia: dalle Marche, dall’Emilia e da tutta la Toscana, a favore della Costituzione e contro il fascismo. C’era la preside Savino del Leonardo Da Vinci (autrice della lettera sulle origini del fascismo coltivato dall’indifferenza), trasformata dal ministro della scuola in un’eroina di sinistra. Potere delle parole, anche sbagliate pur se altolocate.

Mentre nel resto d’Italia la piazza era caldissima, a cominciare da Torino per il leader anarchico al 41 bis, e a Milano con gli striscioni di Meloni e Valditara a testa in giù, Firenze no, la città si è distinta per senso civico.

Ha dato una grande prova, quella di riuscire a protestare contenendo l’irruenza dei giovani all’interno del rispetto delle regole. Hanno scelto di compattarsi: grandi e piccini, giovani e anziani. Volti nuovi del Pd con qualcuno dell’ancient regime che – non si sa mai – ci ha messo il cappello o ce lo avrebbe voluto mettere. Due note emergono a fine giornata: l’inesauribile voglia di selfie che non conosce età, destra e sinistra (vedi gli anziani in posa con la nuova segretaria) e la rinnovata volontà di contare qualcosa nonostante i pochi anni sulle spalle. Anche se sono stati tirati per la giacchetta dalla politica, in queste settimane di tempesta dopo i fatti del Miche, i giovani sono riusciti a farsi capire. "Dobbiamo interrogarci tutti su come viene gestita la partecipazione degli studenti alla vita pubblica". Di solito male. Stavolta no.