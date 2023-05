I ragazzi della Quinta B Insieme 50 anni dopo

Era il luglio del 1973 quando i diciannove allievi della 5B Edilizia dell’Istituto Tecnico Industriale “Leonardo da Vinci”, raggiungevano il traguardo del diploma. Oggi quei ragazzi hanno quasi 70 anni. La vita li ha allontanati ma adesso, grazie anche ai social, si sono ritrovati. E cinquant’anni dopo il diploma, si sono rivisti a pranzo. Convocazione via whatsapp, dove la 5B è tornata una classe come nel 1973. Il libro da aprire è stato quello dei ricordi.

Tanti da perderne il conto. Ma molti di loro hanno poi svolto la professione del loro indirizzo di studio, quella di perito industruale edile. E l’occasione della rimpatriata è diventata anche un confronto sui recenti sviluppi di questa professione. Per i presenti, c’è stata anche una sorpresa: la consegna di alcuni attestati da parte di un ex insegnante, il professor Mino Domenico Giovacchini. Non tutta la 5B ha potuto partecipare. L’impegno di tutti è stato però quello di rivedersi di nuovo, fra dieci anni!