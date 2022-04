"I Promessi Sposi providence..." Graphic novel al Teatrino dei Fondi

Appuntamento al Nuovo Teatro Pacini di Fucecchio con la rassegna "Ambarabà, la scuola va a teatro", organizzata dall’associazione Teatrino dei Fondi con il sostegno del Comune. L’appuntamento è per domani mattina alle 10 con "I Promessi Sposi providence, providence, providence", una produzione Kanterstrasse di Arezzo tratta dal celebre romanzo di Alessandro Manzoni per la regia di Simone Martini e con Luca Avagliano, Lorenza Guerrini, Simone Martini e Alessio Martinoli. Disegno e luci sono a cura di Marco Santambrogio, mentre le scene sono state realizzate da Eva Sgrò e i costumi da Silvia Lombardi. I "Promessi Sposi" chiudono il trittico dedicato al potere che la compagnia aretina porta avanti dal 2017, dopo "Amletino" e "Ubu Re". Il potere non è sempre qualcosa di tangibile, anzi a volte ne sentiamo solo l’odore, il suono, le conseguenze. Quante volte, noi tutti, ci troviamo di fronte a cambiamenti, situazioni e decisioni che sono state preparate e costruite altrove, in un altrove indefinibile e non individuabile. I nostri protagonisti, due giovani, comuni cittadini di una Lombardia spagnoleggiante si trovano a rincorrere e rincorrersi, aiutati e ostacolati da forze invisibili, i cui proponimenti non sono mai chiari nel tempo presente ma solo a posteriori, in quella che possiamo chiamare prospettiva storica. Una rivisitazione de "I Promessi Sposi" in chiave graphic novel in bianco e nero, dove la storia principale marcia inesorabile verso un lieto fine da fiaba, ma che forse non è tale. Lo spettacolo è riservato agli alunni della scuola secondaria di I° grado.