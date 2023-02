I proiettori in disuso passano dalle scuole alle associazioni locali

La parola d’ordine è "lotta allo spreco": in questa chiave il Comune di Calenzano ha deciso di dare nuova vita a 25 proiettori dismessi delle scuole per darli gratuitamente alle associazioni. La decisione è stata ratificata con una delibera della giunta comunale. Nel corso degli anni l’amministrazione aveva infatti acquistato proiettori per le aule scolastiche, recentemente sono stati però installati nuovi dispositivi grazie ad alcuni bandi di finanziamento. Diversi proiettori risultano sono ancora funzionanti e possono continuare a essere utilizzati: per questo il Comune li metterà gratuitamente a disposizione delle associazioni calenzanesi che operano con finalità non lucrative e che svolgono servizi di pubblica utilità.

Le associazioni interessate dovranno presentare la propria domanda entro il 15 marzo. La graduatoria sarà formata dando precedenza ai soggetti che hanno svolto nel corso del 2022 collaborazioni o eventi patrocinati dal Comune di Calenzano o che hanno in essere convenzioni con l’amministrazione. Sarà assegnato un proiettore per ogni soggetto richiedente, fino ad esaurimento. Le modalità e il bando sono pubblicati su sito del Comune wwww.comune.calenzano.fi.it. Per notizie sulle caratteristiche tecniche dei proiettori è possibile rivolgersi a [email protected] Per informazioni riguardanti l’avviso si può invece contattare l’Ufficio assistenza scolastica del Comune di Calenzano, ai numeri 0558833245 - 0558833437, oppure all’indirizzo [email protected]

S.N.