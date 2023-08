I progetti futuri sui tracciati Sensori, velostazioni, restyling E una Bicipolitana lunga 120 Km "Firenze, città a misura di bike"

Il programma di interventi varato dall’amministrazione comunale per la mobilità ciclabile prevede di arrivare a 120 km di piste entro la fine della consiliatura e di procedere nel completamento della Bicipolitana, un’infrastruttura importantissima per la città perché, a lavori conclusi, avremo una serie di direttrici ciclabili principali che la attraverseranno da nord a sud e da est a ovest. In quest’ottica di ampliamento diffuso della rete ciclabile, negli ultimi due anni sono stati completati i percorsi previsti nel Pon Metro e nel Patto per la Città, nonché le ciclovie urbane finanziate con fondi Mims, per complessivi 10 km. Fra questi, le principali realizzazioni hanno riguardato: via Scipione Ammirato, via Baracca, via Baracchini, via Signorelli, via delle Porte Nuove, via Toselli, via Circondaria, via della Torre degli Agli; via Allori, via Stradone dell’Ospedale e via Canova.

La Bicipolitana prevede la realizzazione di otto macro-percorsi ciclabili: il più lungo (linea Rossa, praticamente completata) sarà quello che collegherà le Piagge a Sorgane per un totale di circa 17 chilometri. A seguire ci saranno i circa 13,5 chilometri del collegamento Isolotto (Canova)-Rovezzano (linea Verde, in via di completamento) e i circa 11,5 del collegamento fra i poli ospedalieri di Torregalli e Careggi (linea Arancione).

Menzione a parte meritano le linee Blu e Celeste che rappresentano il tracciato Fiorentino della Ciclopista dell’Arno, progetto ideato dalla Regione Toscana che prevede la realizzazione di un percorso ciclabile dalla sorgente alla foce dell’Arno (Stia - Marina di Pisa), che tagliano la città da est a ovest lungo le due rive del fiume. Parallelamente a questa rete principale, Palazzo Vecchio sta portando avanti anche una serie di interventi che costituiscono la rete ciclabile di supporto alla Bicipolitana, in modo da realizzare una maglia di percorsi quanto più possibile diffusa e ramificata su tutto il territorio comunale, nonché interventi di ricucitura e manutenzione straordinaria delle piste esistenti.

"La realizzazione delle infrastrutture è un passaggio indispensabile per aumentare il numero delle persone che utilizzano la bici per gli spostamenti in città e in genere che lasciano il mezzo privato per la mobilità pubblica o dolce, un cambio di mentalità fondamentale per ridurre inquinamento e traffico", ha detto l’assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti. Oltre alla realizzazione dell’infrastruttura, il progetto di Bicipolitana prevede la realizzazione di una segnaletica tematica che fornisca ai ciclisti indicazioni sui percorsi, sui tempi di percorrenza, sulle interconnessioni fra le linee e con altri mezzi di trasporto pubblico. Il Comune ha inoltre in programma di attrezzare le piste ciclabili con sensori contabici (per poter effettivamente valutarne l’utilizzo), la realizzazione di velostazioni in corrispondenza delle stazioni ferroviarie nonché campagne di comunicazione per educare all’uso corretto e responsabile della bicicletta e delle nuove infrastrutture ciclabili. L’impegno dell’amministrazione sul tema della ciclabilità è stato riconosciuto anche da FIAB che nell’ambito della terza edizione dell’iniziativa Comuni Ciclabili ha promosso Firenze da 3 a 4 ‘smile’ grazie alle azioni messe in campo negli ultimi due anni.

Per quanto riguarda, infine, le corsie ciclabili scolorite, Palazzo Vecchio fa sapere che è in attesa di un chiarimento da parte del ministero su come rifare la segnaletica.

A.P.