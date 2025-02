I problemi di Quinto. Oggi incontro

Una riunione ‘consultiva’ per apprendere i problemi ma anche le richieste del quartiere. Convocata dal Centro civico 3 di Quinto è fissata per questo pomeriggio alle 17, al circolo Arci La Costituzione (via Gramsci 560), un’assemblea pubblica, rivolta ai residenti della zona, con l’obiettivo di raccogliere segnalazioni su aspettative e problematiche del quartiere. In particolare, i temi che si annunciano caldi sono quelli della viabilità, della sosta ma anche dei ripetuti episodi di microcriminalità e vandalismo: a gennaio, tra l’altro, erano state molte le denunce per pneumatici di auto, parcheggiate in diverse auto del quartiere, completamente squarciati. Proprio dopo questi episodi la coordinatrice del centro civico 3 Sara Bosi aveva annunciato l’intenzione di organizzare un’assemblea per ascoltare gli abitanti di Quinto su diverse criticità, a 360 gradi.