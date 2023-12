I primi quarant’anni di Andrea: "E’ complicato essere se stessi"

Una donna al centro del palco per più di un’ora e mezza facendosi accompagnare dalla musica anni ’80 e ’90 e dalle sue "sane follie". E’ l’attrice, conduttrice e scrittrice Andrea Delogu, conosciuta sui social anche come Andrea La Rossa, che oggi (ore 21) arriva a Firenze, al Teatro Puccini, con il suo "40 e sto", folle spettacolo che racconta le donne alla soglia dei 40 anni: il giro di boa, la crisi e la rinascita, la libertà e le battaglie contro i luoghi comuni. Ideato dalla stessa artista insieme a Rossella Rizzi, diretta da Enrico Zaccheo (una produzione Stefano Francioni Produzioni e Friends&Partners), il monologo è qualcosa che ben presto diventa un dialogo con il pubblico in sala. Districandosi tra bizzarri pretendenti, traslochi, social, supermercati per single, Max Pezzali, paparazzi, viaggi, libri auto fogli di giornale... l’attrice attinge a piene mani dalla sua vita privata, raccontandosi senza filtri in un esilarante flusso di coscienza in cui il pubblico si riconoscerà. "E’ tutto un grande racconto da quando ero piccola fino a oggi, è difficile slegare qualcosa" le parole di Delogu, in una recente intervista, che dal palco racconterà anche la sua infanzia a San Patrignano. "Ma il senso è prendere coscienza di quanto sia complicato essere se stessi. Ecco, compiere 40 anni, serve proprio a questo e di conseguenza a capire come rinascere e a come riappropriarsi della propria indipendenza" dice sempre ’la rossa’.

In questo sorprendente viaggio, l’artista si metterà a nudo trascinandoci nella sua nuova vita, quella di una quarantenne che si metterà in gioco esplorando le mode, i vizi e le ossessioni di questa strana epoca che viviamo. Uno spettacolo, dunque, intimo e personale, cucito su se stessa e allo stesso tempo generalista. Va bene per tutti: è un pezzetto di vita di ognuno di noi, lo specchio di un’età che segna lo spartiacque tra quello che non sei più e quello che vorresti diventare. Un monologo trasversale, pungentee stravagante: Delogu, infatti, non le manda a dire. E ne ha per tutti, giovani e meno giovani, uomini e donne, madri e padri, femministe arrabbiate, poliamorosi convinti, animalisti in crisi, hippy mancati e monoteisti part-time.

Barbara Berti