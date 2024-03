I primi cento anni del Rotary Firenze. Tra le iniziative una statua omaggio al ruolo delle donne

Inaugurate nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio le celebrazioni per il centenario dalla fondazione del Rotary Club Firenze. Tra le iniziative in programma, un concorso per la realizzazione di una statua da parte di giovani artisti per rendere omaggio al "ruolo delle donne nella società ed il loro contributo nella comunità". L’opera d’arte sarà poi collocata in uno spazio pubblico cittadino dedicato a Paul Harris, fondatore del Rotary.

A rendere omaggio al Club fondato nel 1925, il sindaco Dario Nardella, l’Assessore Maria Federica Giuliani, il Governatore del Distretto Rotary Fernando Damiani e il Presidente del Rotary Club Firenze Niccolò Abriani.Per i fondi necessari alla realizzazione dell’opera, il prossimo 23 maggio è stato organizzato al Teatro Verdi di Firenze lo spettacolo “La Supposta Eredità del Cavalier Nencioni“, protagonisti un gruppo di “Rotaractori“, soci del Rotary Club Firenze, guidati dal regista Andrea Bruno Savelli.