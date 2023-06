I primi 45 anni di Ant Festa dello sport

Il 2023 è un anno speciale per Fondazione Ant perché si festeggiano i suoi 45 anni di attività, dei quali ben 28 a Firenze, dove la delegazione locale è nata nel 1995. Anche il mondo dello sport cittadino e regionale ha deciso di sostenere l’assistenza domiciliare gratuita e specializzata ai malati di tumore che l’Associazione nazionale tumori offre ai fiorentini e, le campagne di prevenzione oncologica gratuita organizzate in Toscana. Fino a domani si terrà ‘Sport Insieme’, una manifestazione che vedrà uniti basket, pallavolo e tennis in una grande catena di solidarietà, nell’Impianto sportivo Betti in via del Filarete. Le partite di basket, iniziate ieri pomeriggio, si giocheranno anche oggi e domani fra le 16,30 e le 20,30, quelle di pallavolo stamani e domani mattina dalle 9 alle 13. Il torneo dii tennis si giocherà oggi a partire dalle 15 e le offerte d’iscrizione dei tennisti saranno interamente devolute ad Ant.