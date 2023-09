I primi 13 anni degli Angeli del bello. Appuntamento a San Donato per incontrarsi e festeggiare

La fondazione fiorentina Angeli del bello festeggia tredici anni con l’annuale festa che si svolge a Firenze: per l’edizione 2023, si legge in una nota, l’appuntamento è oggi pomeriggio dalle 15 al quartiere San Donato. Tra le iniziative quella del ‘CamminPulendo’ che vedrà, come di consueto, impegnati partecipanti e volontari in operazioni di pulizia dei laghetti e messa a dimora di nuove piante, donate da Biagiotti Agricoltura.

Nella stessa fascia oraria sarà inoltre possibile fare prove gratuite di Nordic walking e per i più piccoli ascoltare letture nel verde, con il progetto ‘Racconti sotto la tenda’ a cura di Centrale dell’arte. Il programma prevede anche la presentazione del libro ‘C’era una volta un rione a Firenze’, di Fabrizio Borghini. In tredici anni di attività, si spiega dalla onlus, sono 240mila le ore di volontariato portate a termine.