"I prezzi alle stelle. Da sola non ce la farei"

Ha 23 anni Alice Andreozzi e vive a Firenze da tre anni e mezzo. Ha lasciato la sua regione d’origine, l’Abruzzo, per studiare e poter portare a casa una laurea in Scienze Politiche. "Sono agli sgoccioli, mi mancano gli ultimi esami" racconta Alice che, quando ha scelto la facoltà, si è dovuta trasferire. "Il primo anno ho vissuto a Novoli, proprio vicino all’Università, pagavo 500 euro per una stanza singola con utenze incluse. Poi mi sono trasferita in centro, in via San Gallo e pago 680 euro al mese con le spese sempre comprese" sottolinea Alice. Canoni di locazione che, se paragonati a quelli di altre città di Italia, "sono altissimi".

"Ma se consideriamo la situazione fiorentina, soprattutto del centro storico, sono la normalità. Ho amici che studiano a Bologna ma lì la vita sembra essere meno cara" aggiunge. Alice sa bene cosa voglia dire essere uno studente fuori sede e dover sostenere affitti sempre più alti. "Nonostante la cifra mi devo ritenere fortunata – le sue parole -. E’ un appartamento molto grande che condivido con altre quattro ragazze. Ognuna ha la sua stanza e tutte le camere sono arredate bene. Conosco studentesse che vivono in appartamenti magari senza ascensore, in stanze microscopiche che condividono con altre persone. Non è semplice trovare casa a Firenze". Alice avendo testato il mercato, quando si è ritrovata nella condizione di dover cambiare appartamento, è partita in anticipo nella ricerca: "Mi sono trasferita a settembre ma ho iniziato a cercare da marzo".

ross.c.