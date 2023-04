"I pompieri si vestivano per strada" Una mostra per raccontarne la storia

I vigili del fuoco, la loro storia, le loro imprese raccontate nella mostra "Quando i pompieri si vestivano per strada". Un evento che è tutto un programma a cominciare dal titolo che vuole sottolineare la solerzia de vigili del fuoco in tutti i momenti del giorno per essere pronti anche nei momenti più difficili ad essere presenti per prestare il loro prezioso aiuto in qualsiasi difficoltà. È una rassegna (11-25 giugno a Chiesanuova) nella quale ci saranno curiosità e oggetti del mestiere di pompiere provenienti dalla raccolta di Enrico Capecchi del Museo del gruppo storico nazionale vigili del fuoco di Prato e la sua storia sarà ricostruita anche con figurini storici creati per l’occasione. Si parte dalla Guardia del Fuoco fiorentina istituita a Firenze nel 1376 nata per preservare dagli incendi le case che erano per la maggior parte costruite in legno.

La mostra, con il patrocinio di Regione, Città Metropolitana, Comune di San Casciano e Unicef, si avvale della collaborazione del comando dei vigili del fuoco di Firenze. In mostra l’opera pittorica dall’artista fiorentina Paola Imposimato che ritrae un carro dei Pompieri a cavallo che si muove proprio dall’antica caserma di S. Biagio collocata dal 1880 nel centro di Firenze. Tra i vari oggetti in esposizione, la pompa a mano dei primi del 900’ proveniente dal Teatro Metastasio di Prato, un camion autobotte Fiat 650 proveniente da Longarone che partecipò alla tragedia del Vajont e all’alluvione di Firenze. Oltre a foto, documenti, pagine della Nazione e tanto altro.

Andrea Settefonti