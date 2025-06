I Poeti del piano solo, si parte con Shai Maestro

Per il sesto anno consecutivo, I Poeti del Piano Solo giunge in città con un programma curato da Musicus Concentus in collaborazione con la Associazione Something Like This. Con la direzione artistica del pianista Stefano Maurizi e di Fernando Fanutti, presidente del Musicus Concentus, l’edizione 2025 è in programma da domani al 14 giugno.

La serata inaugurale sarà ospitata nella Sala del Paradiso del Museo dell’Opera del Duomo, mentre i due appuntamenti successivi si terranno alla terrazza di Villa Bardini, scenografico affaccio sulla città. Il festival è realizzato con il sostegno dell’Opera di Santa Maria del Fiore, Credem Euromobiliare Private Banking e Anea Italia srl. Le attività del Musicus Concentus sono sostenute dal Mic, Regione, Comune di Firenze e Città Metropolitana. L’iniziativa è inoltre sostenuta da Fondazione CR Firenze e in collaborazione con il suo ente strumentale Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron.

Il festival si apre domani (ore 21,15) con il concerto di Shai Maestro, venerdì sarà la volta di Fergus McCreadie, il giovane pianista unisce in modo originale jazz e musica folk scozzese, mentre sabato la rassegna si chiude con l’unica data italiana di Jacky Terrasson (ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito https://duomo.firenze.it).