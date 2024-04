I podcast de La Nazione. Bricciche di ieri e oggi in una città curiosa e capace di stupire

Che cos’è la fiorentinità? Pochi saprebbero definirla in modo sintetico. Firenze è una città che rappresenta una civiltà; per questa ragione la sua identità dovrebbe essere globale o meglio universale. In fondo la fiorentinità è anche un modo di vita. Razionalità, austerità e potere si mischiano alla grazia dei fiori, ai quali si ispira il nome Firenze. Questo impasto è uno dei caratteri della fiorentinità. Perché allora non raccontare in una serie podcast le Bricciche fiorentine, storie, storielle e aneddoti tratti dal mito e dalla realtà di un luogo straordinario in una sorta di formato 4.0? Bricciche fiorentine 4.0? Già, ma cosa significa. Semplicemente “cose da nulla”, elevate però a categoria di racconto, sfogliando insieme il grande libro della vita fiorentina. I fiorentini, appunto, appartengono a un certo tipo umano che non conosce l’indifferenza, al quale piace, anzi, curiosare, frugare dappertutto a cominciare dai cassetti della nonna, come abbiamo fatto tutti, andare alla scoperta, il sapere il perché e il percome. Grazie anche a questa caratteristica abbiamo dato anche il nome a un continente, come insegna Amerigo Vespucci, grande navigatore.

Ma la curiosità fiorentina ha anche un altro significato: quello degli aspetti curiosi appunto offerti da una città piccola e grande al tempo stesso. Piccola se la si misura con il metro urbanistico, sterminata sotto il profilo culturale. Il terreno è noto. La gran massa dei fiorentini e a maggior ragione i milioni di turisti che arrivano ogni anno, più o meno di corsa, conosce un solo volto della città: quello dei monumenti e dei musei. Il campanile di Giotto, le porte d’oro, gli Uffizi, la Venere. Ma puoi giocarti uno stipendio, forse uno no, ma mezzo sì, che pochi conoscono bene la Specola e pochissimi il “cannone” di Galileo, gli elefanti fossili, l’ippopotamo di Boboli, l’ominide di Baccinello, i cavalli dei Kafiri, e tanto altro. I podcast fanno parte del progetto editoriale "Lo dice La Nazione", che offrirà, di puntata in puntata, notizie, curiosità, storie, aneddoti e spunti di riflessione su Firenze e non solo. L’obiettivo infatti è quello di raccontare la città e le città che non ti aspetti, anche oltre i confini di Firenze, attraverso le voci nei nostri cronisti. Collegarsi sarà facilissimo: troverete sul quotidiano o sul sito online l’articolo dedicato al podcast. Basterà digitare questo indirizzo – https://www.quotidiano.net/podcast/lo-dice-la-nazione – per ottenere l’elenco di tutte le puntate online.

Duccio Moschella