"I piccoli appartamenti sono tutti in vendita"

"Sto diventando pazza: non c’è una casa in affitto nel raggio di chilometri". Veronica Lupacchino, gestisce il bar Vittoria a Casellina. Vi lavorava come dipendente, alla chiusura del locale ha fatto una scelta coraggiosa, e l’ha rilevato. Nel suo schema di vita, con due figli che vanno a scuola, il massimo sarebbe stato trovare una casa in zona, in modo da conciliare lavoro, scuola dei bimbi e altri aspetti della quotidianità rendendola più comoda. E poi che è successo? "Niente – racconta – da settembre sto cercando una casa in affitto. Mi basta poco; 50 metri quadri. Ma il mercato per il momento prevede solo case in vendita. Ho cercato in tutte le maniere: il passaparola, gli amici, l’agenzia immobiliare. Non c’è stato verso di trovare un appartamento". Ma in che zona? "La mia – dice Veronica – quella del lavoro: Casellina, Badia a Settimo, Mantignano. Ho provato in tutti i modi, i prezzi? Quelli di mercato, 500-600 euro per una metratura come quella. Per adesso i piccoli appartamenti si trovano, ma sono tutti in vendita. E io ho aperto l’attività da poco. Al momento sono interessato all’affitto".

Le opportunità in affitto, purtroppo non sono in zona, occorre spostarsi e non di pochi chilometri per trovare un appartamento a quelle condizioni. Su Firenze i prezzi salgono e molto. La zona nella quale cerca Veronica è tra le più gettonate, visto che si trovano i prezzi più bassi di Firenze città. All’Isolotto gli agenti immobiliari affittano a meno di 13 euro al metro quadro; tra 14 e 15 euro al metro quadro è la quotazione a Ugnano, Mantignano, Legnaia e Soffiano.

Fabrizio Morviducci