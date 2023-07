I piani della politica "Per i comandi dismessi sia d’esempio la Gonzaga"

di Antonio Passanese

"Rovezzano non ha bisogno di una base Nato. Avremmo preferito utilizzare la caserma Pedrieri per dare più servizi ai cittadini". Al presidente Michele Pierguidi, l’idea che l’Alleanza Atlantica possa prendere casa nel Quartiere 2, proprio non piace. Anzi, il solo parlargliene è come offrire dell’aglio a un vampiro. Piuttosto, suggerisce, "se il ministero della Difesa desse quei terreni e quella struttura al Comune potremmo riportare in quella zona decoro e sicurezza". Ma Pierguidi ha anche un altro problema da risolvere, e riguarda il presidio militare della Perotti, per un pezzo utilizzata dai militari e per il resto occupata abusivamente.

"Lì potremmo crearci un polo sociale e abitativo: si trova accanto al Parco del Mensola e potrebbe rappresentare un valore aggiunto per il Quartiere 2 – continua Pierguidi – Insomma riutilizzare queste caserme per fini militari non ha alcun senso". E a questo proposito, per la Perotti, ha già un progetto: "Social housing e un pronto soccorso per codici verdi e bianchi". E se la presidente del Q3 Serena Perini non si pone nemmeno il problema, "perché qui, tra Galluzzo e Gavinana, non abbiamo caserme", per il suo collega del Quartiere 1, Maurizio Sguanci, a parte il sito militare di via Alamanni, tutt’ora occupato dall’Esercito, "ci sono quelli di via San Gallo, l’ex ospedale militare, dove dei privati stanno realizzando abitazioni per residenti, l’ex Scuola di Sanità di Costa San Giorgio, che diventerà un resort a 5 stelle, l’ex Scuola Marescialli di piazza Santa Maria Novella, occupata in parte dai carabinierie e in parte dal museo della lingua italiana". Poi, ancora l’ex Polveriera di via Tartini che diverrà un asilo e l’ex distretto militare di piazza Santo Spirito che verrà trasformato in una social housing per la terza età.

Non ha, per ora, di questi problemi Cristiano Balli, ai vertici del Q5. "Nel nostro quartiere abbiamo delle eccellenze: il Genio Militare, l’Istituto Geografico e poi l’Istituto Farmaceutico Militare. E’ chiaro che se dovessero andare via credo che si debba pensare a qualcosa per la comunità". va fiero, infine, del progetto di recupero dei Lupi di Toscana, il presidente del Q4 Mirko Dormentoni: "Il Demanio – dice – dovrebbe cedere ai Comuni le caserme inutilizzate e non tenerle vuote in attesa di far cassetta. Quello che verrà creato alla Gonzaga sarà un esempio da esportare".