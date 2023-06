I pendolari abbandonati "La Regione ci lascia soli"

VALDARNO

Era l’8 di febbraio quando i pendolari dei treni furono finalmente ascoltati dalla Regione: i portavoce dei tre comitati che rappresentano i viaggiatori dei treni del Valdarno Direttissima, di Arezzo e della Valdichiana erano stati convocati dall’assessore ai trasporti Stefano Baccelli insieme ai responsabili regionali del settore. Un incontro positivo, aveva commentato l’assessore, "col quale avviamo un percorso di contatti continuativi e una periodicità almeno semestrale" e che "proseguiremo coinvolgendo anche i gestori del servizio e della rete" ossia Trenitalia e Rfi. Ma da allora, lamentano oggi dal comitato pendolari del Valdarno, gli utenti stanno ancora aspettando.

"In quella sede – ricorda il portavoce Maurizio Da Re – ponemmo all’assessore delle richieste, in attesa dell’appuntamento con l’audizione con la quarta commissione regionale chiesta a metà gennaio".

A 4 mesi di distanza, ancora non hanno ricevuto risposte. "Si sono dimenticati di noi? Ci dovevano essere nuovi incontri con i pendolari, incontri con i gestori, ma al di là di cabine di regia tra Regione e Ferrovie, non si è visto altro". Anche la presidente della commissione regionale ambiente-trasporti Lucia De Robertis, continua Da Re, "aveva espresso la volontà di organizzare un incontro con pendolari: non ci ha più contattato".

Nel decalogo di proposte presentate dal comitato a Baccelli per un confronto con Ferrovie, c’erano tra gli altri punti "la verifica della concessione del bonus-rimborsi ritardi, rifacendosi soprattutto alla puntualità dei treni. C’era inoltre la verifica e riduzione dei troppo lunghi tempi di percorrenza dei treni dei pendolari sulla Direttissima, con la certezza dell’acquisto e arrivo di sei nuovi treni regionali con velocità di 200 kmh, previsti dal contratto di servizio per il 2023 con Trenitalia". Ma ad oggi ci sono solo promesse senza alcuna risposta.

Manuela Plastina