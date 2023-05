I novant’anni di Paolo Masi Fioriscono le iniziative-tributo

Firenze celebra i novant’anni di Paolo Masi con un serie di iniziative che cominciano oggi con l’esposizione-tributo degli artisti amici del collettivo Base di via San Niccolò. Domani invece, proprio il giorno del suo novantesimo compleanno, si inaugura la personale da Frittelli arte contemporanea, dal titolo “Paolo Masi in Florence. Opere degli anni Ottanta”, curata da Fabio Cavallucci, che resterà visitabile fino al 14 luglio con un ampio corpus di opere pittoriche. Dal 26 maggio si unirà ai festeggiamenti anche il Museo Novecento, con un intervento ideato dallo stesso artista su commissione del direttore Sergio Risaliti. Un’installazione temporanea che occuperà il loggiato esterno delle ex Leopoldine e che sarà visibile fino al 25 ottobre.

Inoltre, quest’anno Paolo Masi verrà celebrato anche all’estero dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con la mostra organizzata dall’Istituto Italiano di Cultura di Bratislava alla Galleria Civica di Žilina, in Slovacchia, che inaugurerà il 18 maggio e sarà visitabile fino al 9 settembre.